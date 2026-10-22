Bloomberg: «Роснафта» зазнає дедалі більших збитків через атаки дронів на НПЗ — компанія навмисно затягує їхній ремонт

З початку 2026 року Україна завдала щонайменше 114 ударів по російських нафтопереробних заводах — це більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частина збитків припала на російську нафтову компанію «Роснафта».

Про це пише Bloomberg.

Ці атаки призвели до того, що обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до найнижчого рівня за останні кілька років, також це спричинило дефіцит пального та змусило Москву обмежити експорт бензину, дизельного й авіаційного пального.

«Роснафта» має 12 нафтопереробних заводів, на які припадає близько третини загальних потужностей Росії з переробки нафти. За підрахунками Bloomberg, із 15 підтверджених ударів безпілотників по російських НПЗ у вересні п’ять були спрямовані на великі об’єкти «Роснафти», які постачають пальне до європейської частини Росії — регіону з найбільшим споживанням.

Російській компанії вдавалося відновлювати роботу деяких заводів упродовж кількох тижнів після атак, однак невдовзі їх знову атакували — саме тоді, коли ремонтні роботи завершувалися або були майже завершені. За словами джерел журналістів, представники «Роснафти» у приватних розмовах попереджали, що в довгостроковій перспективі такі витрати буде неможливо витримувати. Тому, за їхніми словами, через це на деяких заводах навмисно сповільнили ремонтні роботи, розтягуючи їх на тижні замість кількох днів.

Як свідчать внутрішні плани компанії, з якими ознайомився Bloomberg, спроби захистити підприємства за допомогою морських контейнерів, сіток і сталевих тросів виявилися неефективними від безпілотників.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах мають «сукупний негативний ефект». Очікується, що протягом наступних 18 місяців Росія перероблятиме близько 4 млн барелів нафти на добу. Це орієнтовно на 30% менше за рівень, який був до повномасштабної війни в Україні.