Reuters: Росія відновила експорт дизелю після домовленостей зі США. Танкери прямували у Туреччину та Бразилію

За останні кілька днів щонайменше два російські танкери з дизельним пальним вказали Туреччину та Бразилію як пункти призначення. Це свідчить про те, що Росія відновила експорт до своїх основних колишніх споживачів після домовленостей зі США.

Про це пише Reuters з посиланням на дані судноплавних компаній Kpler і LSEG.

За даними судноплавних сервісів, танкер Leruo після виходу з російського балтійського порту Приморськ 16 жовтня вказав пунктом призначення Манаус у Бразилії. Танкер Dolunay, який вийшов із Приморська з вантажем дизельного пального 14 жовтня, прямував до турецької Аланії. Кожен із двох танкерів перевозить по 300 тисяч барелів дизельного пального.

Також російське дизельне пальне почало надходити до Марокко. За даними Kpler, у період із 11 до 20 жовтня обсяги відвантаження російського дизельного пального становили близько 210 тисяч тонн, або 1,56 млн барелів.

Що передувало

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки. Тоді він пояснив це тим, що ця домовленість разом із контролем США над Ормузькою протокою нібито допоможе швидко знизити ціни на дизель у США та світі. За словами Трампа, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — ще мільйон тонн.

Міністр енергетики США Кріс Райт говорив, що однією з причин домовленостей із Росією було прагнення спонукати Кремль завершити війну проти України.

17 жовтня Трамп призупинив дію закону про «пекельні санкції проти Росії». Закон надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії.