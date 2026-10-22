У «Дії» тепер можна одружитися онлайн за допомогою перекладача жестової мови

У застосунку «Дія» запрацювала можливість одружитися онлайн за допомогою перекладача жестової мови.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок «Дія» і, подаючи заяву, вказати потребу в перекладачі жестової мови. Також необхідно зазначити, які саме потреби слід врахувати під час церемонії — порушення слуху та/або мовлення.
Перекладача до відеоцеремонії залучить цифровий офіс ДРАЦС. Для пари ця послуга безкоштовна. Послугу розробили Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації за підтримки Швейцарії в межах програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.
- Раніше через відсутність перекладача церемонію могли перенести, а парі доводилося подавати заяву повторно. Тепер про потребу в перекладі можна повідомити заздалегідь.