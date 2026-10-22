NBC News: США скорочують присутність військових і дипломатів на Близькому Сході на тлі загрози нових ударів по Ірану

США скорочують кількість військових на базах на Близькому Сході та відкликають частину дипломатичного персоналу з американських представництв у регіоні. Це відбувається на тлі загроз нових атак проти Ірану.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох американських посадовців і ще двох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

За даними медіа, американські військові вже кілька днів скорочують свою присутність на базах у регіоні. Зокрема, частину військових переміщують із Йорданії, Катару та Кувейту. Керівникам кількох американських дипломатичних представництв також повідомили про скорочення персоналу.

Державний департамент США окремо наказав американському посольству в Саудівській Аравії перейти на режим роботи лише з персоналом, необхідним для надзвичайних ситуацій. Причиною стали, зокрема, атаки хуситів, яких підтримує Іран, на цивільні аеропорти та іншу критичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

За даними NBC News, американські військові посадовці останніми днями представляли Трампу варіанти нових ударів по Ірану. Серед можливих цілей — входи до ядерних об’єктів, стратегічні острови Харк і Кешм. Острів Харк має важливе значення для нафтового експорту Ірану.

Водночас остаточного рішення про відновлення масштабних бойових дій не ухвалили. У Центральному командуванні США заявили, що регулярно переміщують військових і техніку для підтримання готовності до виконання завдань. Там не стали коментувати конкретні переміщення з міркувань оперативної безпеки.