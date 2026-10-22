У Франції зʼявилася літературна премія для книжок, написаних за допомогою ШІ

У Франції започаткували нову літературну премію Prix Pascal de Littérature IA — нею відзначатимуть художні твори, написані за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише The Guardian.

На конкурс приймають раніше неопубліковані тексти французькою мовою обсягом від 10 до 50 тисяч слів. Разом із рукописом учасники мають вказати, яким ШІ-сервісом користувалися і які запити давали йому під час роботи. Організатори дозволяють використовувати всі основні мовні моделі, зокрема ChatGPT, Claude, Gemini та LLaMA.

За умовами конкурсу, твір має бути художнім, але водночас пропонувати спосіб розвʼязання певної етичної, соціальної або екологічної проблеми, що загрожує людству.

Премію назвали на честь французького математика і філософа Блеза Паскаля, який, серед іншого, створив одну з перших механічних обчислювальних машин.

Прийом заявок уже розпочався і триватиме до кінця листопада. Спочатку журі обере десять фіналістів, а переможця оголосять на початку грудня.

Премію запустили на тлі дискусій про використання штучного інтелекту в літературі. Цього року питання про можливе застосування ШІ виникали навколо учасників і переможців кількох відомих літературних премій, зокрема премії Співдружності за коротке оповідання (Commonwealth Short Story Prize), премії Кейна (Caine Prize) та французької Гонкурівської премії (Prix Goncourt).