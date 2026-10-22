НАТО дозволить Україні купувати зброю через свою агенцію — це прискорить і здешевить закупівлі

НАТО дозволить Україні закуповувати зброю, боєприпаси та військове обладнання через централізовану закупівельну Агенцію з підтримки та постачання (NSPA). Це потенційно дасть Києву змогу швидше й дешевше отримувати оборонні товари.

Про це пише Financial Times.

Як пояснила директорка NSPA з підтримки операці Жаклін Борсбум, Україна зможе працювати в більш структурованій системі й користуватися широким спектром можливостей НАТО: експертними знаннями у сфері закупівель, допоміжними послугами та доступом до усталеної промислової бази. До того ж завдяки масштабам закупівель можна буде заощадити.

Оголошення про новий механізм закупівель розвиває рішення Альянсу, ухвалене у квітні, дозволити українським оборонним компаніям брати участь у тендерах на постачання продукції для NSPA. Це відкрило потенційно прибуткові можливості для бізнесу української оборонної промисловості.

Минулого тижня NSPA організувала в Києві зустріч представників галузі, у якій взяли участь близько 150 українських компаній. Їм пояснили, як виробники можуть зареєструватися як потенційні постачальники і брати участь у тендерах.

Новий крок до зближення України з НАТО відбувається на тлі масштабних інвестицій Європи в оборонний сектор у відповідь на російські загрози. Зокрема, Німеччина та інші країни зобовʼязуються збільшити військові витрати, щоб задовольнити вимоги Трампа, який погрожував припинити військову підтримку з боку США.