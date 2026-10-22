Операція «Велес». Сили оборони пройшли понад 15 км під землею і зайшли в тил росіянам на Куп’янському напрямку

Українські військові провели підземну контрнаступальну операцію «Велес» на Куп’янському напрямку. Вони просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил російських військ.

Про це повідомив корпус Нацгвардії «Хартія», який командував операцією.

Командир корпусу Ігор Оболєнський розповів, що українські військові тривалий час спостерігали за тим, як росіяни використовують підземні комунікації після того, як Сили оборони майже зупинили їхнє просування на Харківському напрямку.

За його словами, росіяни планували пройти газопроводами в тил українських військ. Тому Сили оборони вирішили самі використати підземні маршрути.

«Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею», — сказав Оболєнський.

Військові поєднали просування під землею з боями на поверхні та ударами безпілотників. Під час операції понад 30 російських військових взяли в полон, ще понад 100 — були вбиті та поранені.

До операції також долучилися штурмовий полк Р.У.Г, полк безпілотних систем «Лава», підрозділи ГУР, зокрема легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус, бригада безпілотних систем «Ахіллес» та інші підрозділи Сил оборони.