Зеленський підтвердив журналістам, що РФ підтримала зустріч на рівні переговорних команд

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія підтримала зустріч на рівні переговорних команд.

Про це Зеленський повідомив журналістам.

За словами українського президента, США пропонують провести перемовини якнайшвидше, а Україна підтримує цю пропозицію. Зеленський каже, що точних дат поки немає, але зустріч хочуть організувати якомога раніше в листопаді, не пізніше його початку.

Водночас Зеленський зазначив, що Росія вже неодноразово заявляла про готовність до зустрічей, після чого плани змінювалися або скасовувалися. Президент каже, що Україна підтримуватиме пропозиції про припинення вогню, зокрема енергетичне перемир’я, гуманітарні ініціативи, повернення полонених і дипломатію.