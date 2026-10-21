«Укрзалізниця» запускає три нові міжнародні поїзди. Один з них — на честь українського історика Михайла Грушевського

Компанія «Укрзалізниця» запускає три нові міжнародні поїзди. Один з них — флагманський поїзд № 23/24 Київ — Холм — носитиме імʼя українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У заяві пояснили, що таке рішення ухвалили, бо Грушевський повʼязаний з цими містами — він народився у польському Холмі й працював у Києві майже 20 років. Під час головування Грушевського Центральна Рада ухвалила IV Універсал, який офіційно проголосив Українську Народну Республіку самостійною, вільною та суверенною.

Цей поїзд матиме сучасні вагони підвищеного комфорту, які побудували в Україні під час повномасштабної війни. Під час відправки рейсу у вагонах гратиме композиція МУР «Наш час настав».

Ще компанія запускає два нові поїзди, один з яких — № 31/32 Київ — Перемишль. Він має зручне стикування з поїздами до Берліну, Праги, Кракова, Катовиць, Вроцлава. Поїзд матиме зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі, Львові. З Києва він відправлятиметься о 21:30, а прибуватиме до Перемишлю о 08:19.

Поїзд № 73/74 Дніпро — Перемишль курсуватиме через Камʼянське, Пʼятихатки, Олександрію, Знамʼянку, Львів. Він відправлятиметься з Дніпра о 19:00, а прибуватиме до Перемишлю о 14:10. Пасажирам у цей час буде зручно пересісти на поїзди до Кракова, Варшави, Праги, Мюнхену.