«Укрзалізниця» встановила в Києві та області 33 мобільних укриття, а столична влада — лише чотири

«Укрзалізниця» вже встановила 33 первинних мобільних укриття на залізничних об’єктах Києва та області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Також компанія планує встановити ще 128 укриттів у Києві та області та майже 650 в інших регіонах України. Загалом від початку війни «Укрзалізниця» встановила 434 укриття.

Їх ставлять у найбільш небезпечних місцях — біля критично важливих об’єктів, від яких залежить рух поїздів, та на станціях, де взагалі відсутні захисні споруди.

Водночас, за даними руху «ЧЕСНО», у Києві мобільних укриттів столична влада встановила лише чотири — три в Оболонському районі, одне на Лісовому масиві та нове біля зупинки на Берестейському проспекті. За весь час повномасштабної війни влада виділила на укриття понад 9,5 млрд грн. У цю суму закладені витрати на будівництво, реконструкцію та ремонт укриттів.

Загалом зараз у столиці є 4 365 захисних споруд різних типів, які вміщують понад 2,17 млн людей — це приблизно половина киян. З них 3 801 — найпростіші укриття, тобто підвали. Сховищ — 511, а мобільних укриттів — лише чотири. Проте загальна кількість укриттів за часи війни не зросла, а, навпаки, зменшилась на 163.

Наприкінці 2025 року виділені 500 млн грн не встигли використати через пізнє затвердження ДСТУ для таких споруд, тому кошти повернули до бюджету. При плануванні на 2026 рік райдержадміністрації не подали бюджетних запитів на цей напрям, а пропозицію депутатів Київради знову виділити пів мільярда гривень у КМДА відхилили, назвавши її непершочерговою.

Ситуація зрушилася з місця в жовтні 2026 року після позову Київської міської прокуратури проти КМДА, а також оголошення тендеру «Київпастрансу» на 14 укриттів і встановлення одного обʼєкта коштом меценатів.