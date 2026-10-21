«Укрпошта» запустила власний маркетплейс — там буде понад 10 млн товарів і безкоштовна доставка

«Укрпошта» запустила власний маркетплейс — там буде доступ до понад 10 мільйонів товарів, а також безплатна доставка по території України.

Про це написав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, це спільний проєкт «Укрпошти» з компанією Kasta. Маркетплейс не субсидується державою і є ринковим проєктом.

Новий сервіс буде подібним до Amazon Prime, де є безкоштовна доставка, або маркетплейсів пошти Бразилії, Франції чи Об’єднаних Арабських Еміратів.

Замовити товари можна в застосунку «Укрпошта 2.0» — його потрібно оновити або завантажити.