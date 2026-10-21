Politico: ЄС спробує переконати Канаду та Велику Британію збільшити фінансову допомогу Україні

Євросоюз спробує переконати Канаду та Велику Британію збільшити свою підтримку України — це зроблять через можливий дефіцит фінансування в розмірі €70 мільярдів, з яким Київ зіткнеться у 2027 році.

Про це пише Politico з посиланням на європейських чиновників.

Це питання обговорять на саміті ЄС — Канада 29–30 жовтня та на саміті ЄС — Велика Британія 20 листопада.

ЄС зобов’язався надати позику на суму €90 мільярдів на 2026—2027 роки, що має покрити приблизно дві третини потреб України. Брюссель розраховував, що інші партнери — зокрема Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія — нададуть ще €45 мільярдів, але значна частина цих коштів надходить повільно, бо уряди цих країн ще не затвердили або не виділили допомогу.

Чиновники ЄС сказали журналістам, що не очікують укладення офіційної угоди з Канадою та Британією, але підтримка Києва з боку партнерів ЄС, ймовірно, буде основною темою зустрічей. Однак вони наголосили, що ця ініціатива не є критикою двох країн, які є активними прихильниками України. На їхню думку, потреби Києва зросли.

Європейська комісія поки що не визначила, чого саме вона вимагатиме від партнерів і як ці вимоги можуть бути пов’язані з переговорами про торгівлю та оборону.

ЄС також тисне на Японію, щоб вона збільшила свої внески для допомоги Україні — один європейський високопосадовець заявив, що країна відстає у 2026 році. Австралія стверджує, що ще не отримала запиту на збільшення фінансування для України на 2027 рік.