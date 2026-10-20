Нападнику, який вчора відкрив стрілянину у Печерському ТЦК та СП, оголосили підозри

Нападнику, який ввечері 19 жовтня відкрив стрілянину у Печерському ТЦК та СП, через яку постраждали шестеро людей, оголосили підозру.

Про це повідомили в поліції.

Учора нападника доставили до ТЦК через порушення закону про мобілізацію. Там він дістав прихований під одягом пістолет і сім разів вистрелив у бік поліцейських та військовослужбовців.

Через стрілянину постраждали троє правоохоронців та троє військових ТЦК. Двоє з них у важкому стані.

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Того ж дня чоловіка затримали. Під час обшуків у нього вилучили значну кількість зброї та боєприпасів.

Йому оголосили підозри в закінченому замаху на двох та більше людей під час виконання ними службового обовʼязку, в посяганні на життя працівників правоохоронного органу та у незаконному поводженні зі зброєю. Нападнику загрожує довічне увʼязнення.