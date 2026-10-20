Парламент Румунії затвердив уряд Луки Нікулеску після кількох місяців політичної кризи

Парламент Румунії затвердив новий уряд на чолі з Лукою Нікулеску. Це завершило кількамісячну політичну кризу та дозволило уникнути дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє тамтешнє медіа Digi24.

За новий уряд проголосували 280 парламентарів, проти — 58. Для затвердження було потрібно щонайменше 233 голоси.

Нікулеску — дипломат і колишній журналіст, який раніше тимчасово обіймав посаду заступника міністра закордонних справ Румунії. Його кандидатуру запропонував президент країни Нікушор Дан. Нікулеску став четвертим кандидатом на посаду прем’єр-міністра після початку політичної кризи.

У новому уряді Соціал-демократична партія, найбільша політична сила парламенту, отримає 11 міністерських посад, зокрема Міністерство оборони. Його очолить сенатор Штефан-Раду Опря. Міністерство закордонних справ очолить кар’єрний дипломат Денуц Себастьян Некулеску.

Що передувало

Політична криза в Румунії загострилася у квітні 2026 року, коли соціал-демократи вийшли з урядової коаліції. Це призвело до відставки уряду Іліє Боложана. Після цього президент кілька разів намагався сформувати новий уряд, але попередні кандидати не змогли заручитися достатньою підтримкою парламенту.

Затвердження уряду Нікулеску дозволило уникнути дострокових виборів, на яких, за оцінками політичних оглядачів, могли посилитися позиції ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR) на чолі з Джордже Сіміоном.