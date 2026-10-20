У Литві зібрали понад €1 мільйон на закупівлю дронів-перехоплювачів для України

У Литві волонтери організації Blue/Yellow за вісім тижнів зібрали €1,3 мільйона на закупівлю дронів для України.

Про це повідомили на сторінці організації у фейсбуку.

Кошти спрямують на протиповітряну оборону обох країн: 80% суми передадуть Збройним силам України, а 20 % — Спілці стрільців Литви. На зібрані кошти мають закупити дрони-перехоплювачі, протидронові системи, а також профінансувати навчання операторів.

Організація вже почала закуповувати дрони-перехоплювачі, частину вже передали Україні.

Загалом волонтери планували зібрати €1 мільйон. Через посилення російських атак організація почала використовувати кошти ще до завершення збору. Зокрема, українські військові вже випробували литовські дрони-перехоплювачі Defender.