МЗС Молдови спростувало, що Україні надіслали ноту протесту через інцидент із прикордонниками

Міністерство закордонних справ Молдови спростувало, що Україні надіслали ноту протесту через інцидент із прикордонниками, які незаконно перетнули кордон.

Про це пише молдовське медіа Realitatea.

У МЗС Молдови заявили, що індицент обговорюють з українськими органами через офіційні канали зв’язку.

Напередодні голова парламентського комітету Молдови з питань нацбезпеки, оборони та громадського порядку Ліліан Карп заявив, що Молдова буцімто передала Україні ноту протесту.

Що передувало

Інцидент з українськими прикордонниками стався 15 жовтня. За даними ДПСУ, прикордонники на Вінниччині помітили чоловіка, який рухався до кордону, а потім спробував переплисти Дністер. Під час затримання він чинив опір.

Через обміління річки та несправність двигуна човен із двома українськими прикордонниками прибило до молдовського берега. Там група людей витягла човен на берег, погрожуючи військовослужбовцям. Згодом на місце прибули молдовські прикордонники.

17 жовтня молдовська прикордонна поліція затримала двох українських військовослужбовців. Наступного дня їх повернули в Україну. ДПСУ повідомила, що розпочала службове розслідування, причетних прикордонників усунули від охорони державного кордону.

Чоловік, якого переслідували, прибув до лікарні в молдовських Сороках зі струсом мозку і попросив притулку в Молдові, писало TVR MOLDOVA.