Опитування: Довіра українців до Зеленського зросла після дизельної угоди США з Росією

Після домовленості США і Росії про зняття санкцій з російського дизелю рівень підтримки президента Володимира Зеленського серед українців зріс на понад 10%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Наразі 54% українців довіряють президенту Зеленському, а 41% — не довіряють. Загалом за останній місяць ці показники майже не змінилися.

Водночас КМІС зафіксував помітну різницю між відповідями до і після так званої дизельної угоди та подальшого тиску США на Україну. Так, 8–9 жовтня Зеленському довіряли 43% опитаних, а 52% — не довіряли. Натомість 10–16 жовтня рівень довіри зріс до 57%, а недовіри знизився до 39%.

Результати опитування щодо довіри до Зеленського 8—9 жовтня і 10—16 жовтня КМІС

У КМІС вважають, що це може бути ефектом «згуртування навколо прапора» — коли через зовнішній тиск суспільство більше консолідується навколо керівництва країни. Соціологи зазначають, що раніше теж бачили певні коливання довіри в різні дні опитування, однак цього разу різниця суттєво більша.

Серед усіх опитаних 22% заявили, що повністю довіряють Зеленському, ще 32% — скоріше довіряють. Водночас 24% зовсім йому не довіряють, а 17% відповіли, що скоріше не довіряють.

Відповіді респондентів на запитання «Наскільки ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?»

У КМІС також припускають, що якби не угода між США та Росією щодо дизелю і подальший тиск Сполучених Штатів на Україну, рівень довіри до Зеленського міг би вперше опуститися нижче від 50%. Водночас соціологи наголошують, що поки незрозуміло, наскільки сильним і тривалим буде нинішнє зростання підтримки.