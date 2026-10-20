Росія вночі запустила по Україні 165 дронів. На Київщині загинули троє людей

Російські війська в ніч на 20 жовтня запустили по Україні 165 безпілотників. Сили ППО знешкодили 115 з них.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Решта російських цілей влучила в 30 місцях, у 13 місцях впали уламки. Зокрема, на Київщині росіяни поцілили у виробничо-складську будівлю в одній з громад Обухівського району. Загинули троє людей, ще шестеро постраждали.
Також під ударом дронів вночі був Ізюм на Харківщині. Там постраждали пʼятеро мешканців. Пошкоджено житловий сектор і цивільну інфраструктуру.
На Одещині російська атака пошкодила обʼєкти енергетики. Постраждалих немає. В окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вже працюють над його відновленням.
Також одразу три енергообʼєкти були пошкоджені на Тернопільщині. Люди не постраждали.
А на світанку ворог атакував Дніпро. У передмісті понівечені приватні будинки. Попередньо, загиблих і поранених немає.