Росія вночі запустила по Україні 165 дронів. На Київщині загинули троє людей

Російські війська в ніч на 20 жовтня запустили по Україні 165 безпілотників. Сили ППО знешкодили 115 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Решта російських цілей влучила в 30 місцях, у 13 місцях впали уламки. Зокрема, на Київщині росіяни поцілили у виробничо-складську будівлю в одній з громад Обухівського району. Загинули троє людей, ще шестеро постраждали.

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Також під ударом дронів вночі був Ізюм на Харківщині. Там постраждали пʼятеро мешканців. Пошкоджено житловий сектор і цивільну інфраструктуру.

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На Одещині російська атака пошкодила обʼєкти енергетики. Постраждалих немає. В окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вже працюють над його відновленням.

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Також одразу три енергообʼєкти були пошкоджені на Тернопільщині. Люди не постраждали.

А на світанку ворог атакував Дніпро. У передмісті понівечені приватні будинки. Попередньо, загиблих і поранених немає.



