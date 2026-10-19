Новим командиром Третього армійського корпусу став Дмитро Рогозюк. Натомість попередній командир Андрій Білецький очолив угруповання військ «Центр».

Про це сам Білецький розповів на пресконференції, передає hromadske.

Рогозюк брав участь у деблокаді Маріуполя та в обороні Києва у складі «Азову». Пізніше 10 місяців брав участь у битві за Бахмут. У вересні 2023 року служив заступником командира 1 штурмового батальйону 3 окремої штурмової бригади. У жовтні 2025 був призначений командиром 60 ОМБр.

Білецький тепер очолює угруповання військ «Центр», яке об’єднує три корпуси — 3-й, 11-й і 19-й. Командиром 11 корпусу став Еміль Ішкулов, а 19-го — бригадний генерал Валерій Скред.

Угруповання військ «Центр» відповідає за ділянку фронту від південних підступів до Куп’янська-Вузлового до Костянтинівки включно. До смуги його відповідальності входять, зокрема, Борова, Лиман, Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка.