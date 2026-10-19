Росіяни вдарили по центральному парку на Харківщині та атакували Хмельницький — є загиблі та постраждалі

Російська армія під вечір вдарила по центральному парку на Харківщині та атакувала інші населені пункти України. Унаслідок ворожих обстрілів є загиблі, зокрема й діти.

«Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

Кількість загиблих через удар по парку Новій Водолазі на Харківщині зросла до шести. Серед них троє дітей. Постраждали ще 15 людей.

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На Київщині удар пошкодив підприємство, спалахнула пожежа.

У Молодецькому на Херсонщині постраждав чоловік.

У Хмельницькому постраждали двоє людей. Удари спричинили пожежі у двох будинках.