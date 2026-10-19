Швеція виділить ще €5,4 млн на відновлення транспортної інфраструктури України

Швеція спрямує €5,4 мільйона до Фонду підтримки транспорту України.

Про це повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Внесок є частиною зимового пакета допомоги шведського уряду. Кошти використають для відновлення інфраструктури після російських атак і закупівлі необхідної техніки та обладнання.

Швеція була серед ініціаторів створення Фонду підтримки транспорту України. Головна особливість цього фонду — механізм грантового фінансування. При цьому пріоритетність проєктів визначає українська сторона.