Нетаньягу заявив, що після ударів України до дата-центрах «Яндексу» в інтернеті значно поменшало антиізраїльських ботів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після українських ударів по дата-центрах «Яндексу» в Росії суттєво скоротилася активність інтернет-ботів з антиізраїльськими дописами.
Це він сказав під час презентації нової доктрини безпеки Ізраїлю 18 жовтня.
«Не знаю, чи бачили ви, що в Росії прилетіло по компанії «Яндекс». 60% онлайн-активності російських користувачів, спрямованої проти нас, зникло. Це говорить про те, яка тут є міць», — сказав Нетаньягу.
Він зазначив, що цей приклад демонструє великий масштаб можливостей. За словами Нетаньягу, Ізраїль також має «діяти в цьому напрямку», і відповідні кроки вже починають здійснюватися.
- Українські війська в жовтні атакували щонайменше три найбільші дата-центри «Яндексу» в Рязанській області, Калузі та Володимирі. Усі вони зупинили роботу. Президент України Володимир Зеленський називав це «дзеркальною відповіддю» на російські атаки на українську цифрову інфраструктуру.