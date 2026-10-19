Росіяни били по Україні балістикою, крилатими ракетами і 269 дронами. Під атакою були Київ і область, Волинь, Житомирщина та інші регіони

У ніч на 19 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400, крилатими ракетами «Іскандер-К» і 269 дронами. Під атакою були Київ, Волинь і ще кілька регіонів.

Як пишуть Повітряні сили ЗСУ, українська ППО знешкодила 247 цілей:

4 крилаті ракети «Іскандер-К»;

243 ворожих «Шахеди» (з них 43 реактивні), дрони S-8000 «Бандероль», «Гербера» та інших типів.

Решта дронів і ракет влучили у 25 місцях, ще у восьми — впали уламки.

У Києві через атаку загинула одна людина, восьмеро постраждали. Росіяни пошкодили станцію метро «Чернігівська», а також торговий центр Cosmo Multimall.

Під ударом була і Житомирщина, там виникли пожежі на об’єктах критичної інфраструктури. Обійшлось без постраждалих.

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На Київщині в Ірпені загинула людина, шестеро постраждали, серед них троє дітей. Ще трьох людей шукають під завалами. У Бучанському та Вишгородському районах пошкоджені будинки, авто, школа, склади й підприємства.

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На Волині під ударом були Ковель, Маневичі й Луцьк. По області запустили 15 дронів вони пошкодили критичну та цивільну інфраструктуру. Постраждалих нема.

Під атакою була і Львівська область. У селі Зубра впав дрон і пошкодив 11 житлових будинків, гараж і 8 автівок.

На Рівненщині поранені дві жінки. Росіяни пошкодили цивільну інфраструктуру та залишили частину області без світла.

Також РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Вінниччині. Частина області й Вінниця — без світла й води.