У «Динамо» звільнили головного тренера Ігоря Костюка. Хто його замінить

Головного тренера київського футбольного клубу «Динамо» Ігоря Костюка звільнили з посади після поразки у матчі УПЛ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті клубу.

Таке рішення ухвалив президент київського клубу Ігор Суркіс після того, як «Динамо» програло житомирському «Поліссю» з рахунком 1:3 в девʼятому турі Української Прем’єр-ліги.

До найближчих матчів команду як виконувач обов’язків головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек. Наступний матч «Динамо» проведе 23 жовтня проти «Кудрівки».