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У «Динамо» звільнили головного тренера Ігоря Костюка. Хто його замінить

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:
У «Динамо» звільнили головного тренера Ігоря Костюка. Хто його замінить

Пресслужба ФК «Динамо» (Київ)

Головного тренера київського футбольного клубу «Динамо» Ігоря Костюка звільнили з посади після поразки у матчі УПЛ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті клубу.

Таке рішення ухвалив президент київського клубу Ігор Суркіс після того, як «Динамо» програло житомирському «Поліссю» з рахунком 1:3 в девʼятому турі Української Прем’єр-ліги.

До найближчих матчів команду як виконувач обов’язків головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек. Наступний матч «Динамо» проведе 23 жовтня проти «Кудрівки».

  • Ігор Костюк — колишній півзахисник київського «Динамо» (дворазовий чемпіон України — у 1996 та 2000 роках) і збірної України. Після завершення ігрової карʼєри він багато років очолював юнацьку команду «Динамо» U-19, а в грудні 2025 року став головним тренером першої команди «Динамо».