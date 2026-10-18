У «Динамо» звільнили головного тренера Ігоря Костюка. Хто його замінить

Головного тренера київського футбольного клубу «Динамо» Ігоря Костюка звільнили з посади після поразки у матчі УПЛ.
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті клубу.
Таке рішення ухвалив президент київського клубу Ігор Суркіс після того, як «Динамо» програло житомирському «Поліссю» з рахунком 1:3 в девʼятому турі Української Прем’єр-ліги.
До найближчих матчів команду як виконувач обов’язків головного тренера готуватиме Мацей Кендзьорек. Наступний матч «Динамо» проведе 23 жовтня проти «Кудрівки».
- Ігор Костюк — колишній півзахисник київського «Динамо» (дворазовий чемпіон України — у 1996 та 2000 роках) і збірної України. Після завершення ігрової карʼєри він багато років очолював юнацьку команду «Динамо» U-19, а в грудні 2025 року став головним тренером першої команди «Динамо».