У застосунку «Повітряна тривога» зʼявилась карта орієнтовного руху дронів і ракет. Які цілі вона показує

В українському офіційному застосунку «Повітряна тривога» зʼявилась карта орієнтовного руху російських дронів і ракет.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Цю функцію спільно створили Мінцифри, Міноборони, Повітряні сили України та українські ІТ-компанії. Премʼєр уточнює, що карта не показує точне місце цілей у реальному часі.

На сайті застосунку «Повітряна тривога» пишуть, що на карті можна переглянути такі цілі: крилаті ракети, «Бандеролі», «Шахеди» та КАБи. Для цього потрібно збільшити масштаб, увімкнути сітку 10×10 км і відображення зони підвищеної небезпеки.

Проте на цій карті не видно всіх повітряних цілей — застосунок не показує, зокрема, балістичні ракети та цілі, швидші за 2 000 км/год.