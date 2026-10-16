Словаччина й Угорщина не братимуть участі в новому фінансуванні України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина й Угорщина не долучаться до нового механізму фінансування України, але не перешкоджатимуть іншим країнам ЄС, які захочуть надати Києву гроші.

Про це словацький премʼєр сказав журналістам за підсумками саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє кореспондентка «Бабеля».

За словами Фіцо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі попросив ще €70 мільярдів на 2027 рік. Як стверджує словацький прем’єр, більшість цих коштів має піти на зброю, а решта — на фінансування роботи української держави.

Фіцо нагадав, що Словаччина, Угорщина і Чехія не брали участі в попередньому механізмі, коли Україні надали позику на €90 мільярдів.

«Якщо вони хочуть надати Україні позику, то можуть це зробити. Але щонайменше дві країни не братимуть участі в цьому фінансовому механізмі», — сказав Фіцо, маючи на увазі Словаччину й Угорщину.

Водночас Фіцо заявив, що Словаччина демонструє солідарність в інші способи. За його словами, 5 листопада має пройти спільне засідання урядів України та Словаччини. Фіцо сподівається, що українська сторона підтвердить цю дату.

На зустріч планують обговорити школи для дітей, дороги, зʼєднання енергосистем, додаткові транскордонні сполучення та інші подібні проєкти.

Словацький прем’єр також заявив, що, за його оцінкою, під час саміту лідери не зосереджувалися на мирних переговорах.

«Сьогодні слово «мир» не прозвучало», — сказав він.

Фіцо окремо додав, що не підтримує ані Україну, ані РФ у війні та виступає за мирні переговори. Він сказав, що не братиме участі в механізмах, які, на його думку, сприяють продовженню війни. Але водночас не робитиме поступок на користь Росії.

«Будь ласка, не вимагайте від мене підтримувати війну», — заявив він.