ООН: У вересні й жовтні через війну в Україні загинула та постраждала рекордно висока кількість людей

Через посилення атак на енергетичну інфраструктуру України у вересні та жовтні 2026 року загинула та постраждала рекордно висока кількість цивільних людей.

Про це повідомили у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Так, у цьому вересні загинули щонайменше 328 людей, а ще 2 105 — постраждали. Це на 85% більше, ніж у вересні 2025 року (249 загиблих і 1 068 поранених). Цивільні у вересні постраждали у 22 областях України (переважна кількість постраждалих — у Києві).

У столиці жертвами російських атак люди ставали у 22 із 30 днів — це частіше, ніж у будь-які інші місяці з початку війни.

Перші два тижні жовтня також стали одними з найсмертоносніших для цивільних за останні роки.