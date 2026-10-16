Стрільця, який вбив пʼятьох українських військових, взяли під варту

Російського військовослужбовця, який застрелив пʼятьох українських військових на Харківщині, взяли під варту без права на заставу.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Слідство зʼясувало, що підозрюваний — Леонід Рижиков, уродженець Санкт-Петербурга. Він служив у мотострілецькому полку ЗС РФ у складі 6 загальновійськової армії.

Суспільне Харків

На початку жовтня росіянин пішки вирушив у напрямку Харкова, дорогою переодягнувшись у цивільний одяг. Спершу він убив 60-річного рибалку, забрав його особисті речі й скинув тіло у річку.

Уже 13 жовтня в селі Момотове зловмисник увійшов до будинку, де перебували бійці 72 ОМБр, і відкрив по них вогонь. Загинули п’ятеро українських захисників. Після цього нападник позбувся зброї та продовжив рух до Харкова, де наступного дня його затримали.

Наразі слідчі з’ясовують, з якою метою Рижиков намагався потрапити до Харкова. Окупанту повідомили про підозру в порушенні законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.