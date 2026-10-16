Politico: У ЄС не просили Зеленського змінити тон щодо Трампа

Лідери Євросоюзу не просили президента Володимира Зеленського змінити тон у спілкуванні з Дональдом Трампом.

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох європейських дипломатів.

Раніше Financial Times із посиланням на джерела писала, що лідери країн Євросоюзу планують закликати Зеленського помʼякшити публічну критику на адресу Трампа. Журналісти стверджували, що в ЄС вважають, що різкі висловлювання Зеленського на адресу Трампа можуть ще більше зашкодити напруженим відносинам Вашингтону і Києва.

Що передувало

Ситуація між Україною та США загострилася після того, як 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Зеленський назвав ці домовленості «слабким рішенням сильних партнерів».

В інтервʼю журналісту Пірсу Моргану український президент говорив, що Україна відчуває зраду через втрату такого потужного партнера, як США. Він говорив, що радники Трампа помиляються, і хтось підштовхує його до неправильного боку.

Медіа писали, що Трамп також розлючений через удари України по російських НПЗ і може припинити обмін розвідданими. Крім цього, президент США говорив, що Україні треба провести вибори — змінити президента. Зеленський відповів, що готовий до виборів за умови, якщо Росія погодиться на 60-денне припинення вогню. Він стверджував, що вибори — це рішення народу України.