Зеленський і Мадяр уперше офіційно зустрілися в Брюсселі (доповнено)

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр уперше офіційно зустрілися в Брюсселі на полях саміту Європейського Союзу.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля».

Зустріч пройшла без журналістів і делегацій. Згодом Мадяр опублікував спільне фото із Зеленським і розповів про їхні результати. За його словами, сторони обговорили, як відновити довіру між Україною та Угорщиною, захистити права угорської меншини на Закарпатті та поліпшити політичні й економічні відносини між країнами.

Peter Magyar / Facebook

Мадяр привітав політичну домовленість між Україною та Угорщиною, яка має посилити права угорської меншини на Закарпатті. За його словами, першим кроком до відновлення довіри стало те, що Верховна Рада ухвалила закон про освіту нацменшин, а Україна одразу почала втілювати його в життя.

За словами Мадяра, вони із Зеленським домовилися налагодити політичні й економічні відносини на нових засадах і надалі приділяти особливу увагу тому, щоб національні меншини в обох країнах мали кращі умови для життя.

Угорський премʼєр окремо додав, що висловив Зеленському повну солідарність через російську агресію проти України і запевнив, що Угорщина готова надати дипломатичну допомогу, аби якнайшвидше досягти припинення вогню й тривалого миру.

Доповнено. Президент Зеленський на брифінгу назвав зустріч із Мадяром «дуже хорошою».

«Багато про що говорили. Про відносини, економіку, логістику», — сказав він.

Володимир Зеленський також підтвердив, що не проти поїхати до Будапешту на зустріч. Напередодні заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів в інтерв’ю Euronews, що Зеленський отримав запрошення відвідати Будапешт 23 жовтня, щоб взяти участь у заходах з нагоди 70-ї річниці Угорської революції 1956 року.