У Волинській ОВА спростували інформацію про загрозу витоку аміаку через удар РФ

Жодного ризику витоку аміаку після російського удару по селищу Маневичі на Волині немає.

Про це заявив т. в. о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк в ефірі телемарафону.

Він додав, що пожежу після удару по селищу Маневичі вже повністю загасили.

«Немає ризику витоку жодного аміаку на території підприємства. Взагалі резервуар, у якому зберігався аміак, не пошкоджений. Були пошкоджені лише незначні провідні труби, і це зовсім не є критично. Спрацювала система захисту, яка унеможливила витік безпосереднього аміаку в повітря. Тому немає жодної загрози для місцевих жителів», — наголосив Романюк.

Росіяни сьогодні вдарили по приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Одна людина загинула, ще 8 отримали травми. Після цього селищний голова Маневичів Олександр Гаврилюк заявив про загрозу витоку аміаку на підприємстві.