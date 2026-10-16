На Закарпатті священник УПЦ МП розстріляв перехожих на вулиці — троє людей загинули

У селищі Вишково на Закарпатті священник УПЦ Московського патріархату влаштував стрілянину посеред вулиці, внаслідок якої загинули троє людей. Чоловіку оголосили підозру.

Про це повідомляють Нацполіція та Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, 15 жовтня близько 16:00 чоловік ішов вулицею і стріляв у перехожих з рушниці. Одразу на місці загинули двоє чоловіків віком 62 і 64 роки, згодом у лікарні померла 84-річна жінка. Ще двох чоловіків з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

45-річного священника затримали. За попередніми даними, спершу він зі зброєю зайшов на подвір’я місцевого жителя й кілька разів вистрілив у господаря і його дружину. Після цього вийшов на вулицю і відкрив вогонь по перехожих. Серед можливих мотивів слідство перевіряє побутовий конфлікт.

Вдома і в церкві, де служив священник, правоохоронці вилучили рушницю, пістолет із набоями, а також пакет, імовірно, з канабісом.

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Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві трьох людей та замаху на вбивство ще двох із хуліганських мотивів.