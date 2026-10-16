Волинь масово без світла, а в Умані постраждали 5 людей. Головне про нічні атаки росіян

У ніч проти 16 жовтня росіяни вкотре масовано атакували Україну. «Бабель» зібрав головне про наслідки цих атак.

Черкащина

Росіяни били по Умані, там виникли пожежі на трьох локаціях:

на першій локації загорівся балкон на другому поверсі десятиповерхівки, а також легковий автомобіль.

на другій — виникла пожежа, зруйнований будинок охорони житлового комплексу. Розбираючи конструкції, рятувальники знайшли під завалами чоловіка і врятували його.

на третій локації виникла пожежа на відкритій території торговельного підприємства.

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Київ

Ввечері 15 жовтня внаслідок обстрілу загорілися господарська нежитлова будівля і приватний житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

У ніч проти 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу в Соломʼянському районі: горіла господарча будівля.

Вранці в столиці через атаки по енергетиці ввели екстрені відключення світла.

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Волинь

Область атакували близько 20 реактивних «Шахедів», є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

Внаслідок цього станом на восьму ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів.

У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще пʼяти людей поки невідома.

У Луцьку під ударом було підприємство з іноземними інвестиціями. Без постраждалих.

На Рівненщині через атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлова; на Тернопільщині — виробниче приміщення в Чорткові, а в Запоріжжі дрон ударив по приватному підприємству.