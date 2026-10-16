Волинь масово без світла, а в Умані постраждали 5 людей. Головне про нічні атаки росіян

У ніч проти 16 жовтня росіяни вкотре масовано атакували Україну. «Бабель» зібрав головне про наслідки цих атак.
Черкащина
Росіяни били по Умані, там виникли пожежі на трьох локаціях:
- на першій локації загорівся балкон на другому поверсі десятиповерхівки, а також легковий автомобіль.
- на другій — виникла пожежа, зруйнований будинок охорони житлового комплексу. Розбираючи конструкції, рятувальники знайшли під завалами чоловіка і врятували його.
- на третій локації виникла пожежа на відкритій території торговельного підприємства.
Київ
Ввечері 15 жовтня внаслідок обстрілу загорілися господарська нежитлова будівля і приватний житловий будинок у Шевченківському районі столиці.
У ніч проти 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу в Соломʼянському районі: горіла господарча будівля.
Вранці в столиці через атаки по енергетиці ввели екстрені відключення світла.
Волинь
Область атакували близько 20 реактивних «Шахедів», є руйнування цивільної та критичної інфраструктури.
Внаслідок цього станом на восьму ранку без електропостачання 370 тисяч абонентів.
У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще пʼяти людей поки невідома.
У Луцьку під ударом було підприємство з іноземними інвестиціями. Без постраждалих.
На Рівненщині через атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлова; на Тернопільщині — виробниче приміщення в Чорткові, а в Запоріжжі дрон ударив по приватному підприємству.