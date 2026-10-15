У Варшаві перекрили вулицю, викликали поліцію й пожежників через «підозрілу» речовину біля Сейму. Виявилося, це була олія

У Варшаві через підозрілу розлиту речовину біля Сейму перекривали вулицю та викликали поліцію і пожежників — однак виявилося, що це була звичайна олія.

Про це пише Polsat News.

Як пишуть польські медіа, інцидент стався перед будівлею Сейму. Правоохоронці отримали виклик про те, що «шість людей, які, ймовірно, були активістами, розлили речовину невідомого походження».

На місце прибули сім пожежних бригад і спеціалізований підрозділ хімічної служби. Вони зʼясували, що активісти вилили звичайну рослинну олію. Причетним може загрожувати покарання за те, що вони забруднили територію. Заступник міністра Якуб Пациняк зазначив, що поліція продовжує розслідувати інцидент.

Інцидент стався перед памʼятником Армії Крайовій та Польській підпільній державі.