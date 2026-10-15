У США передумали стримити страту Нідала Хасана

Президент США Дональд Трамп заявив, що заплановану страту Нідала Хасана, засудженого за масове вбивство на військовій базі «Форт-Гуд», не транслюватимуть. Раніше Пентагон планував показати страту наживо.

Про таке рішення Трамп написав у TruthSocial.

На думку Трампа, трансляція страти могла б стати потужним стримувальним чинником, а «світ побачив би, як Америка розправляється з терористами та покидьками на кшталт Хасана».

«Але багато дуже хороших людей з добрими намірами воліють не дивитися на його смерть. Його стратять у запланований час через розстріл, але цю подію не транслюватимуть. Водночас найближчі родичі жертв зможуть бути присутніми на страті особисто, якщо забажають», — додав президент США.

Як пише CNBC, заява Трампа пролунала на тлі дедалі сильнішого спротиву ідеї транслювати страту Хасана в прямому ефірі. Критики побоювалися, що ці кадри можуть стати інструментом вербування терористів. Страту Хасана запланували на 13:00 за місцевим часом 3 грудня у «Форт-Гуді», що розташований у місті Кілін, штат Техас.

За кілька годин до заяви Трампа оприлюднили результати опитування The Washington Post, ABC News та Ipsos. Згідно з ними, 80% американців вважають, що страту не слід транслювати наживо, і лише 18% підтримують таку ідею.

У чому звинувачують Нідала Хасана

Нідал Хасан — мусульманин палестинського походження, який народився у США. 5 листопада 2009 року він відкрив вогонь по медичному закладу на території військової бази, яка слугувала пунктом збору солдатів для розгортання в зонах бойових дій в Іраку та Афганістані.

Він убив 13 людей і поранив 32. Під час нападу поліцейський підстрелив Хасана — він залишився частково паралізованим.

У 2013 році військовий трибунал засудив його до смертної кари. Хасан сам захищав себе в суді, не викликав свідків і не намагався заперечувати звинувачення. До нападу Хасан виступав проти воєн США в Іраку та Афганістані.