У США вперше за 61 рік стратять військового: розстріл хочуть транслювати наживо

Колишнього майора армії США Нідала Хасана, засудженого за вбивство 13 людей на військовій базі «Форт-Худ» у Техасі у 2009 році, планують стратити розстрілом 3 грудня. У Пентагоні підтвердили, що страту транслюватимуть наживо в інтернеті.

Про це повідомляє Reuters.

8 жовтня міністр оборони США Піт Гегсет розповів про плани в інтерв’ю консервативному телеканалу Real Americaʼs Voice на борту авіаносця Abraham Lincoln. За його словами, розстрільна команда з військовослужбовців виконає вирок 3 грудня о 13:00 на базі «Форт-Худ».

Міністр заявив, що американці мають побачити страту, аби розуміти наслідки таких злочинів. Гегсет також написав про трансляцію в соцмережі X. Посадовець Пентагону на умовах анонімності теж підтвердив Reuters, що страту транслюватимуть наживо.

За даними Reuters, така трансляція стане безпрецедентною для США. Американські медіа раніше намагалися отримати дозвіл транслювати страти, однак суди їм відмовляли. Експерти, опитані агенцією, не знають жодної країни, яка транслювала б страти за судовими вироками.

Страта Хасана стане першою стратою військовослужбовця США з 1961 року. Востаннє американські військові виконували вироки розстрілом у 1945 році. Зазвичай засуджених до смертної кари військових страчують смертельною ін’єкцією в дисциплінарних казармах США..