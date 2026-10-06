Дональд Трамп схвалив першу за понад 60 років військову страту в США

Президент США Дональд Трамп схвалив першу за понад 60 років військову страту в Штатах — розстріл майора та військового психіатра Нідала Хасана, який убив 13 людей на базі в Техасі.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Шон Парнелл.

Якщо вирок виконають, це буде перша страта американського військового з 1961 року, зазначає Reuters. Тоді засудженого повісили. Останньою відомою стратою, виконаною військовим розстрільним загоном США, була страта, здійснена «з мушкетів» у листопаді 1945 року.

Час і місце страти визначить міністр армії США.

У чому звинувачують Нідала Хасана

Нідал Хасан — мусульманин палестинського походження, який народився у США. 5 листопада 2009 року він відкрив вогонь по медичному закладу на території військової бази, яка слугувала пунктом збору солдатів для розгортання в зонах бойових дій в Іраку та Афганістані.

Він убив 13 людей і поранив 32. Під час нападу поліцейський підстрелив Хасана — він залишився частково паралізованим.

У 2013 році військовий трибунал засудив його до смертної кари. Хасан сам захищав себе в суді, не викликав свідків і не намагався заперечувати звинувачення. До нападу Хасан виступав проти воєн США в Іраку та Афганістані.