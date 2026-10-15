Уряд визначив, як навчатимуться школярі під час тривалих повітряних тривог

Кабінет міністрів визначив, як навчатимуться школярі під час тривалих повітряних тривог.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Школи самостійно обиратимуть формат навчання з огляду на безпекову ситуацію та можливості укриттів. Уроки зможуть проводити в укриттях, класах або поєднувати очне й дистанційне навчання.

Якщо укриття замале для всіх занять, пріоритет надаватимуть математиці, природничим дисциплінам, мовам і літературі, громадянській та історичній освіті. Інші предмети за потреби можна буде вивчати дистанційно.

Укриття мають бути пристосовані до тривалого перебування дітей: із навчальними місцями, освітленням, резервним живленням, інтернетом і належними санітарними умовами.

Громади повинні допомогти школам адаптувати навчання, зокрема розглянути можливість використовувати інші облаштовані укриття. Батьки мають заздалегідь знати розклад і формат занять.

Міністерство освіти щомісяця перевірятиме виконання рішення. Під час повітряної тривоги перебування в укритті залишається обов’язковим.