Українські ВМС атакували одразу шість російських Су-34 на аеродромі у Воронезькій області (оновлено)

Військово-морські сили ЗСУ у ніч проти 15 жовтня атакували шість бомбардувальників Су-34М на військовому аеродромі «Борисоглібськ» у Воронезькій області Росії.

Про це повідомила пресслужба ВМС України.

Виправлено. Спочатку у ВМС писали, що шість Су-34М у Росії знищили, але потім уточнили, що їх уразили.

Атаку здійснили береговим ракетним комплексом «Нептун». Крім літаків, під ударом було технічне обладнання, яке забезпечувало польоти, а на аеродромі сталася пожежа і повторні детонації.

Літаки Су-34М можуть одночасно нести кілька авіабомб і ракет різних типів. Росія використовує їх, зокрема, для ударів КАБами по українських військових позиціях і прифронтових містах та селах.

Тож удар по цих цілях, як кажуть у ВМС, суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту.

Про вибухи в районі аеродрому цієї ночі писали українські моніторингові телеграм-канали. Російська влада атаку не коментувала.