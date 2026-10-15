«Політика на всі чотири сторони світу». Прем’єр Словаччини Фіцо анонсував переговори з Україною і з Росією

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що у листопаді поїде до Львова на переговори з українською стороною, а також відновить економічні переговори з Росією.

Про це він заявив на комітеті парламенту з європейських справ, передає видання SME.

За словами премʼєра, словацький уряд проводить «політику на всі чотири сторони світу». Тому 5 листопада у Львові представники Словаччини й України обговорять гуманітарну допомогу, відновлення пунктів пропуску на кордоні та відкриття школи для українських дітей у Братиславі.

А вже 25 листопада Словаччина проведе спільне засідання економічної комісії з РФ. «Щоб не було жодних несподіванок», — так Фіцо анонсував зустріч.

Він не надав жодних додаткових подробиць щодо майбутніх переговорів між словацькою та російською сторонами. Однак міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще в серпні зазначив, що провів підготовчу онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Фальковим, який перебуває у санкційному списку ЄС.

У травні 2025 року Фіцо домовився про відновлення роботи міжурядової комісії з Путіним у Москві. Востаннє вона збиралася в листопаді 2021-го, а після початку повномасштабного вторгнення її роботу призупинили. Рішення відновити співпрацю з РФ розкритикувала словацька опозиція.