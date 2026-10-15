Reuters: США розглядають послаблення санкцій проти суден тіньового флоту, щоб здешевити перевезення нафти

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послабити санкції проти частини танкерів тіньового флоту, які раніше перевозили нафту з Росії, Ірану й Венесуели. Так Вашингтон хоче знизити рекордно високі ціни на морські перевезення нафти.

Про це пише Reuters із посиланням на американського посадовця.

Ідеться не про дозвіл цим суднам перевозити підсанкційну російську чи іранську нафту. США можуть дозволити використовувати окремі підсанкційні танкери для перевезення нафти й нафтопродуктів, які самі не перебувають під обмеженнями.

Для цього компаніям доведеться окремо отримувати дозвіл Міністерства фінансів США. За словами співрозмовника Reuters, Вашингтон хоче таким чином збільшити постачання нафти та пального з країн Перської затоки.

Водночас, як повідомляє дослідницька група Energy Aspects, міністр енергетики США Кріс Райт у зверненні до Всесвітнього нафтового конгресу цього тижня заявив, що адміністрація обговорює послаблення санкцій, щоб знизити рекордно високі ціни на морські перевезення нафти.

Проте експерти сумніваються, що цей крок суттєво знизить вартість перевезень. Значна частина суден тіньового флоту стара і перебуває в поганому технічному стані, а європейські та британські правила для страхових компаній продовжать діяти. Тому на ринок можуть повернутися лише окремі танкери.

Ставки на перевезення нафти танкерами останнім часом зросли до рекордних рівнів через війни в Україні та Ірані й проблеми з поставками через Близький Схід. Високі транспортні витрати також зробили американську нафту менш привабливою для частини азійських покупців.

Reuters зазначає, що обговорення послаблення санкцій проти суден тіньового флоту почалося за кілька днів після того, як США зняли частину санкцій із російського дизельного пального. Це рішення розкритикували президент України Володимир Зеленський, європейські країни та частина республіканців у Сенаті США. Вони заявили, що додаткові доходи від експорту пального Росія може використати для фінансування війни проти України.