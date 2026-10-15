Росія вночі атакувала Україну двома ракетами і 580 дронами. На Кіровоградщині і Дніпропетровщині загинули люди

У ніч проти 15 жовтня війська РФ запустили по Україні дві ракети X-59 та 580 дронів різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Силам ППО вдалося знешкодити 536 БпЛА. Однак ворог влучив у 31 місці, ще в 11 — впали уламки.

Зокрема, уночі понад 10 годин під масованою атакою була Кіровоградщина. Загинули троє людей, ще шестеро травмувалися.

Загалом у регіоні ударів зазнали 25 локацій, зокрема підприємства, логістичні центри, транспортна інфраструктура та житлові будинки.

Також під ударом була Тернопільщина. Внаслідок атаки БпЛА постраждало підприємство у Чортківському районі. До лікарів звернулися п’ятеро людей.

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Уранці ворог вдарив по Дніпропетровщині — загинули двоє людей. У Новоолександрівській громаді зруйновано приватний будинок, у Павлограді горять оселі.

На Полтавщині російські дрони влучили у два промислові підприємства в Полтавському та Миргородському районах. Попередньо, люди не постраждали.

А на Одещині внаслідок чергових атак РФ пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки, приватне підприємство та будівлю банку. Минулося без постраждалих.