Правоохоронці затримали стрільця, який вбив п’ятьох військових ЗСУ на Харківщині

Правоохоронці затримали 36-річного росіянина, який 13 жовтня застрелив п’ятьох українських військових на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Його затримали через 24 години після злочину по гарячих слідах. Підозрюваним виявився російський військовий родом із Санкт-Петербурга. Він служив у 1009 мотострілецькому полку Збройних сил РФ.

Слідство зʼясувало, що в РФ він вже був засуджений за злочин.

За даними слідства, чоловік почав стріляти по українських військових, коли ті були в житловому будинку. Усі загиблі — військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади.

Доповнено. За даними Харківської обласної прокуратури, підозрюваний міг входити до складу російської ДРГ. Для того щоб його не розпізнали, він переодягнувся в цивільний одяг.

Росіянин спочатку дійшов до Циркунівської громади, де побачив рибалку. Підозрюваний боявся, що його викриють, і тому вбив чоловіка — у нього виявили наскрізне вогнепальне поранення голови. Далі вже в селі Момотове росіянин проник до будинку, де і застрелив пʼятьох українських військових, стверджують слідчі.

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