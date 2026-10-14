На Харківщині невідомий застрелив пʼятьох військовослужбовців 72 ОМБр. Він може бути російським диверсантом

У Харківській області 13 жовтня невідомий застрелив п’ятьох військовослужбовців ЗСУ — його наразі розшукують.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців, які перебували у житловому будинку. Вони померли від отриманих травм. Слідство перевіряє декілька версій події. Зокрема встановлюють, чи не є нападник російським диверсантом.

Загиблими є військовослужбовці 72 окремої механізованої бригади. У бригаді написали, що причетними до вбивства можуть бути громадяни Росії. Деталі справи поки що не розголошують через вимоги безпеки.

Розпочали досудове розслідування за фактом умисного вбивства двох або більше людей. Можливе покарання — увʼязнення терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.