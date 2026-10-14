Протягом дня росіяни вдарили по Луцьку, Рівному та Харківщині — є загиблі, постраждали понад 20 людей

Російська армія від ранку атакувала Луцьк, Рівне, Херсонщину, Харківщину та Київщину. Внаслідок атак є загиблі та понад 20 постраждалих.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

У Луцьку через атаку загинули шестеро людей, ще 12 отримали травми. Росіяни вгатили по цивільних обʼєктах.

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Через удар у Рівному по житловому сектору постраждали пʼятеро людей. Спалахнули автівки та будинок.

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У Дергачах на Харківщині постраждали пʼятеро людей. Приліт прийшовся по гаражному боксу — горіли вантажівки.

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У Білозерці на Херсонщині постраждали двоє працівників комунального підприємства.

На Київщині постраждав чоловік, атака пошкодила будинки.