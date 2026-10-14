Михайло Ткач вважає, що його та оператора УП затримали у Відні через свідчення людей, повʼязаних з ексгенпрокурором Кравченком

Причиною затримання керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка могли стати свідчення людей, повʼязаних із колишнім генпрокурором України Русланом Кравченком.

Про це сам Ткач заявив у розмові з головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою.

Журналісти вже звернулись до австрійських правоохоронців, щоб отримати всі матеріали про людей, які давали свідчення.

«Станом на зараз вже можна сказати, що люди, які надавали ці свідчення, можуть бути повʼязані з героєм матеріалу, який ми приїхали знімати у Відень, Русланом Кравченком, його оточення», — сказав Ткач.

Він додав, що австрійські слідчі на момент допиту уже знали, що затримали українських журналістів, про що прямо йому сказали.

Ткач переконаний, що в усій цій історії може бути замішаний вплив як австрійської влади, так і української.

«Ніхто з представників української влади не зацікавлений у тому, щоб Руслан Кравченко повертався в Україну і щоб його знайшли журналісти, і він поговорив з нами. Тому я вважаю, що природним чином ця історія не могла відбутися лише на підставі показів якихось людей, які можуть бути повʼязані з оточенням Кравченка», — зазначив журналіст.

Затримання журналістів УП у Відні

8 жовтня редакція УП заявила, що Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка незаконно затримали у Відні, де вони готували матеріал про колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Вже 9 жовтня Ткача відпустили, трохи згодом відпустили й Бондаренка. Ткач розповів, що їх затримували «як терористів»: «без пояснень вибили вікна в автівці, наставили зброю та змусили лягти обличчям на дорогу».

Бондаренко під час затримання отримав поранення: уламки скла порізали йому руку та застрягли під оком. У лікарню його повезли вже після СІЗО, а під час операції відмовилися знімати кайданки.

У віденській прокуратурі згодом розповіли, що Ткача і Бондаренка затримали на підставі свідчень очевидців про те, що троє людей в один період спостерігали за одним і тим самим місцем. Двох з них затримали раніше (австрійські медіа писали, що це українські розвідники), а під час затримання третього в автівці з ним була ще одна людина. Австрійці переконують, що на момент затримання не знали, що це журналіст та оператор УП. Лише згодом вони визнали, що журналісти не мають стосунку до затриманих раніше українців.