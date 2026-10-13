Україну обрали до Ради ООН з прав людини на два роки

Україну обрали до Ради ООН з прав людини на 2027—2029 роки. Це буде п’ята каденція країни у складі міжнародного органу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У Постійному представництві України при ООН повідомили, що за країну віддали 162 голоси. Також до складу Ради ООН з прав людини обрали делегації Бразилії, Гани, Домініканської Республіки, Замбії, Ірландії, Йорданії, Кувейту, Республіки Молдова, Непалу, Нігерії, Німеччини, Уругваю та Японії.

За словами Сибіги, для України як члена Ради пріоритетом буде захист військовополонених, незаконно утримуваних цивільних, а також повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей.