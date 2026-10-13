У Купʼянську росіяни обстріляли цивільних, яких самі ж використовували як живий щит. «Хартія» зафіксувала це на відео

Російські військові вдарили по цивільних, яких самі ж використовували як живий щит у Куп’янську Харківської області.

Відповідне відео з дронів опублікували військові 2 корпусу Нацгвардії України «Хартія».

Зранку 13 жовтня російські військові вели до газогону «Шебелинка — Острогозьк» на Харківщині групу цивільних, серед яких була дитина. Таке вони вже робили наприкінці вересня, щоб вивезти цивільних на окуповану територію і прикрити відхід власних сил.

Проте цього разу дорогою до газогону росіяни неодноразово відкривали вогонь з артилерії та міномета. На відео з дронів видно, що серед людей є жертви. За даними військових, обстріл вели зі східного берега Осколу, де базуються окупанти.

У «Хартії» наголошують, що це була свідома провокація РФ, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних. Але українські війська вогонь не відкривали.

Українські військові розповідали, що раніше цим газогоном у Купʼянську окупанти заводили до міста своїх штурмовиків. Тепер, коли корпус Нацгвардії веде контрнаступальні дії, трубу використовують для виходу, прикриваючись цивільними. Зафіксовані матеріали «Хартія» передасть для розслідування воєнних злочинів.