У КНДР показали ракету, яка нібито може досягти США, — це сталося після заяв Трампа про його можливу зустріч з Кім Чен Ином

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий музей оборонної промисловості в країні, де представлена міжконтинентальна балістична ракета, здатна досягти США. Ця інформація зʼявилася на тлі розмов про можливу зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР.

Про це пише Reuters.

Як свідчать фото, опубліковані державним агентством KCNA, у музеї представили зразки озброєння, розроблені за часів керівництва Кім Чен Ина — безпілотники, а також міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-20».

Генеральний секретар Корейського форуму оборони та безпеки Шин Чон У говорив, що на виставці перед пусковою установкою «Хвасон-20» показана ракета з кількома боєголовками та карта, яка показує, що вона може досягти Близького Сходу, Австралії та Південної Америки. За даними державного агентства KCNA, ця ракета здатна досягти території США.

Також у КНДР заявили, що 12 жовтня випробували тактичну балістичну ракету з модернізованим компонентом. Однак який саме компонент модернізували, невідомо. За даними KCNA, це вдосконалення має підвищити ефективність усіх наступальних систем озброєння.

Напередодні Трамп говорив, що може зустрітися з лідером Північної Кореї під час запланованої поїздки до Азії. Він стверджував, що зустріч була б захопливою, та додав, що має добрі відносини з Кім Чен Ином.