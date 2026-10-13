A24 випустила енциклопедію котів із кіно — у ній понад тисячу пухнастих акторів

Американська кінокомпанія A24 випустила «Енциклопедію кінокотів» (The Encyclopedia of Movie Cats), присвячену котам, які з’являлися у відомих фільмах.

Про це йдеться на сайті інтернет-магазину A24.

До 420-сторінкової книги увійшло понад тисячу котів і більш ніж 1 900 кадрів із кіно, які ілюструють статті про тварин.

Героїв розташували за абеткою — від кота Еббі Барнса із романтичної комедії «Правда про кішок і собак» (The Truth About Cats & Dogs) 1996 року до кошеняти з короткометражки Zip-Tone-Cat-Tune 1972-го.

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В енциклопедії є як відомі кінокоти — наприклад, Джонс із франшизи «Чужий», Кіт у чоботях, рудий кіт Голлі Голайтлі зі «Сніданку у Тіффані» та містер Бігглсворт з «Остіна Паверса», — так і безіменні коти, які лише ненадовго з’являлися в кадрі. Окремо автори розповідають про справжніх котів-акторів, які мають власні фільмографії.

Також у книзі є есе про типові котячі образи в кіно — наприклад, котів, що віщують біду, супутників самотніх персонажів або тварин, які вміють розмовляти.

Енциклопедія вийшла у твердій обкладинці та коштує $50 в інтернет-магазині А24.